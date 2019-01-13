В Китае нашли череп человека, жившего 10 тыс. лет назад

Пекин, , 05:53 — REGNUM Человеческий череп возрастом более 10 тыс. лет обнаружен археологами на территории района Внутренняя Монголия в Китае. Об этом сообщает «Синьхуа».

Раскопки проводились вблизи границы с Россией и Монголией, в районе Чжалайнор. Ученые исследовали четыре найденных образца. Возраст одного из них оценили в 10 113 лет. Остальным черепам 7,4 тыс. лет, 1,6 тыс. лет и 1 тыс. лет.

Находка доказывает, что люди в районе Чжалайнор жили уже 10 тыс. лет назад, заявили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на северо-западе Китая нашли древнюю группу гробниц возрастом более 1,5 тыс. лет. Комплекс из 12 гробниц относится к эпохе Шестнадцати варварских государств (304−439 н. э.), заявили специалисты.

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