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НАСА проверит в космосе систему защиты от астероидов

Наука

Космический аппарат DART столкнётся со спутником астероида Дидим

Вашингтон, 3 января 2019, 15:25 — REGNUM  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) проведёт эксперимент по изменению орбиты астероида. Об этом сообщает портал Space.com.

Эксперимент НАСА по изменению орбиты астероида получил название DART (Double Asteroid Redirection Test, англ. — тест перенаправления двойного астероида).

Целью проекта DART стал околоземный астероид Дидим. Вокруг этого астероида вращается небольшой спутник диаметром около 150 метров. В этот космический объект, получивший неофициальное название Didymoon (Луна Дидима) будет направлен аппарат DART. Планируется, что космический аппарат столкнётся с астероидом, двигаясь со скоростью 6 км/сек.

Запуск аппарата DART запланирован на июнь 2021 года, а столкновение с астероидом — на октябрь 2022.

Результаты кинетического воздействия будут отслеживаться двумя зондами исследовательской миссии Европейского космического агентства «Аида».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января китайская автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-4» осуществила мягкую посадку на обратной стороне Луны.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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