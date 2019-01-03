НАСА проверит в космосе систему защиты от астероидов

Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) проведёт эксперимент по изменению орбиты астероида. Об этом сообщает портал Space.com.

Эксперимент НАСА по изменению орбиты астероида получил название DART (Double Asteroid Redirection Test, англ. — тест перенаправления двойного астероида).

Целью проекта DART стал околоземный астероид Дидим. Вокруг этого астероида вращается небольшой спутник диаметром около 150 метров. В этот космический объект, получивший неофициальное название Didymoon (Луна Дидима) будет направлен аппарат DART. Планируется, что космический аппарат столкнётся с астероидом, двигаясь со скоростью 6 км/сек.

Запуск аппарата DART запланирован на июнь 2021 года, а столкновение с астероидом — на октябрь 2022.

Результаты кинетического воздействия будут отслеживаться двумя зондами исследовательской миссии Европейского космического агентства «Аида».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января китайская автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-4» осуществила мягкую посадку на обратной стороне Луны.