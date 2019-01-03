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Станция «Чанъэ-4» передала первые снимки с обратной стороны Луны

Наука

Китайская станция развернула антенны и передала первые снимки, полученные во время посадки и после прилунения

Пекин, 3 января 2019, 11:10 — REGNUM  Первые в мире фотографии, сделанные с поверхности обратной стороны Луны, опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Китайская межпланетная автоматическая станция «Чанъэ-4» после прилунения развернула антенны и передала изображения, полученные камерами наблюдения во время посадки и после прилунения. Связь с наземным центром осуществляется через спутник-ретранслятор Цюэцяо, который был запущен в мае 2018 года.

Отметим, ранее фотосъёмка обратной стороны Луны осуществлялась только из космоса. Первые снимки были получены советской станцией «Луна-3», облетевшей естественный спутник Земли в 1959 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января в 05:26 по московскому времени китайская межпланетная станция «Чанъэ-4» осуществила мягкую посадку в кратере Карман на обратной стороне Луны.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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