В 2018 году на орбиту Земли вывели 447 спутников

Вашингтон, , 07:48 — REGNUM За 2018 год на околоземную орбиту было выведено 447 космических аппаратов, сообщил американский астроном Джонатан МакДауэлл на своей странице в Twitter.

МакДауэлл отметил, что число спутников, выведенных на околоземную орбиту, может быть уточнено, так как у астрономов ещё нет полной информации о результатах запуска миссии SSO-A SmallSat Express. Этот запуск был осуществлён американской компанией SpaceX в декабре, корабль должен был вывести на орбиту 64 спутника.

Астроном добавил, что общее количество запусков на орбиту составило 114 (включая две неудачные попытки).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Китай впервые стал мировым лидером по количеству космических запусков. По данным издания Global Times, в 2018 году КНР совершила 37 пусков, США — 34, Россия — 18.