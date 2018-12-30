В США составили список сомнительных достижений науки и техники

Массачусетс, США, , 15:51 — REGNUM Список самых сомнительных достижений науки и техники 2018 года составили сотрудники Массачусетского технологического института (MIT). Список из пяти спорных достижений опубликован в MIT Technology Review.

Сотрудники одного из самых известных технических учебных заведений США составили список научных достижений, которые негативно оцениваются с точки зрения этики и морали.

Самым сомнительным научным достижением было признано заявление китайского учёного Хэ Цзянькуя о редактировании генома эмбрионов человека.

Продолжили список электронные сигареты JUUL. В MIT отметили, что в 2018 году в США удвоилось количество подростков, пользующихся электронными сигаретами, в которых также содержится никотин. При этом электронные сигареты компании JUUL занимают 75% американского рынка.

Также в MIT посчитали сомнительным проект цензурируемого поискового сервиса Dragonfly, который компания Google разрабатывает для Китая.

Была отмечена и другая американская компания — Facebook. Одноименная социальная сеть этой компании использовалась военными офицерами Мьянмы для того, чтобы разжечь ненависть к мусульманскому меньшинству рохинджа в этой стране. Этнорелигиозный конфликт привёл к тому, что в 2016—2017 годах из Мьянмы бежали почти 700 тысяч рохинджа. В 2018 году в Facebook признали, что платформа компании использовалась «для скрытного распространения пропаганды» в Мьянме.

Закрывает список идея стартапа Nectome. Эта компания предлагала технологию консервации мозга, который в отдалённом будущем сможет использоваться для «воссоздания» личности. Главная проблема состояла в том, что компания предлагала «законсервировать» мозг до того, как в нём произойдут необратимые изменения, связанные со смертью. Другими словами, идея Nectome предусматривала процедуру эвтаназии.