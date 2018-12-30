Учёные объяснили целебные свойства ирландской почвы

Белфаст, Великобритания, , 15:30 — REGNUM Международная группа исследователей обнаружила в почве графства Фермана (Северная Ирландия) бактерии с целебными свойствами. Об этом сообщает Phys.org.

Местные жители считают, что почвы одного из высокогорных регионов в графстве Фермана обладают целебными свойствами. Припарки с небольшим количеством почвы, завёрнутой в ткань, используют при зубной боли, восхвалениях горла и других заболеваниях.

Учёные из Великобритании, Бразилии и Ирака исследовали почвы этой местности и обнаружили новый штамм бактерий, который назвали Streptomyces sp. myrophorea.

Лабораторные исследования показали, что бактерии Streptomyces sp. myrophorea препятствуют распространению четырёх из шести особо опасных бактерий, резистентных к антибиотикам.

Исследователи считают, что это открытие поможет в борьбе с возбудителями инфекций, устойчивыми к антибиотикам.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре учёные из Массачусетского технологического института (США) и Федерального университета ABC (Бразилия) рассказали о выделении антибиотика из яда ос, который не является токсичным по отношению к клеткам человеческого организма.