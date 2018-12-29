Ученые нашли способ предотвращения развития деменции

Сеул, , 13:23 — REGNUM Корейские ученые заявили, что предотвратить развитие деменции у пожилых людей помогут друзья и родственные связи. Чем чаще вы встречаетесь с друзьями, тем эффективнее процесс, сообщает Yonhap News.

29 декабря команда ученых из исследовательского центра при медицинском университете Аджу сообщила, что провела когортное исследование пожилых людей Кореи, в котором приняло участие 1200 человек старше 70 лет (561 мужчина и 639 женщин).

Согласно исследованию, 9% (108 человек) страдают от старческого маразма, а 48,7% (585 человек) на «полпути к нему».

Доля пожилых людей, страдающих старческим маразмом, которые встречаются со своими друзьями каждый день, составляет 8,8%, раз в неделю — 6,1%, кто редко видится с семьей — 16,8%.

По словам исследователей, риск появления старческого маразма у людей, которые редко видятся с друзьями, в 3−5 раз выше, чем у тех, кто видится с близкими ежедневно или раз в неделю.

Частые встречи с родственниками благотворно влияют на пожилых людей. 9,9% опрошенных ежедневно видятся со своей семьей, 7,6% — раз в неделю, 10,6% почти не видятся с семьей.

Также было выявлено, что встреча с соседями не оказывает такого положительного эффекта на пожилого человека, как встреча с друзьями или родственниками.