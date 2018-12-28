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В США ушла из жизни участница создания телескопа «Хаббл» Ненси Грейс Роман

Наука

Астроном скончалась 25 декабря после продолжительной болезни

Вашингтон, 28 декабря 2018, 10:07 — REGNUM  В США на 94-м году жизни скончалась астроном Ненси Грейс Роман, которая участвовала в создании телескопа «Хаббл», сообщает Associated Press.

По данным издания, астроном скончалась 25 декабря после продолжительной болезни.

Как сообщается на сайте Национального аэрокосмического агентства США (NASA), Ненси Грейс Роман была первым руководителем научного департамента штаб-квартиры организации и первой женщиной, которая заняла руководящую должность в NASA.

Напомним, телескоп «Хаббл» является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства, входит в число Больших обсерваторий Национального аэрокосмического агентства США. Телескоп был запущен в 1990 году с мыса Канаверал.

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