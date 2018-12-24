Новосибирский глава: «Академгородок 2.0» — проект в первую очередь научный

Новосибирск, , 08:02 — REGNUM Проект развития новосибирского «Академгородка 2.0» в первую очередь, научный, и направлен на развитие научного потенциала и пояса внедрения. А к его социальной и инфраструктурной составляющей необходимы особый подход и особое внимание, считает губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, на начальном этапе реализации проекта разработчики определили перспективные научные и внедренческие проекты, потребность в специалистах. Были выстроены социальные, инфраструктурные проекты. В план развития Новосибирского научного центра включено комплексное развитие: на территории муниципалитетов появятся новые детские сады, школы и поликлиники, объекты культуры и спорта, автомобильные дороги и транспортные развязки, новые объекты энергетики и промышленности.

«Даже первый, якорный мегапроект СКИФ потребует, как минимум, 500 специалистов, 500 рабочих мест. Их надо будет обеспечить жильём и всей необходимой социальной инфраструктурой», — отметил Андрей Травников.

По словам губернатора, в Новосибирской области уже приступили к реализации этой части плана: начата реконструкция 130-го лицея, в планах строительство нового здания для гимназии №3, реанимирован проект по строительству новой музыкальной школы. Объекты улично-дорожной сети территории «Академгородка 2.0» в приоритетном порядке будут включены в региональную программу в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Так в 2019 году в нормативное состояние на территории Академгородка будут приведены две улицы.

«Социальной и инфраструктурной составляющей мы будем уделять особое внимание, не забывая о том, что это — научный проект. Михаил Лаврентьев приехал в Сибирь не для того, чтобы построить здесь какой-то жилой городок, а для того, чтобы построить именно Академгородок», — в то же время сказал глава области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 20 декабря прозвучал вопрос из Новосибирской области, касающийся реализации проекта «Академгородок 2.0», в том числе о развитии социальной инфраструктуры.

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Президент отметил, что «мы с руководителем региона, конечно, будем над этим работать». И сказал, что когда он был с рабочей поездкой в Новосибирске, то речь шла и об этом тоже.

Напомним, что план развития Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок разрабатывается во исполнение п. 4 перечня поручений президента России от 18 апреля 2018 года по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с учёными Сибирского отделения РАН 8 февраля 2018 года.

Тем временем в самом регионе отмечают, что хотя Новосибирская область сегодня и входит в пятёрку лучших инновационных регионов страны, но у региона есть проблемы по внедрению в практику научных разработок.

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