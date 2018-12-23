Роскосмос собирает вопросы для космонавтов, вернувшихся с МКС

Москва, , 10:30 — REGNUM Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» собирает вопросы, лучшие из которых будут заданы командирам кораблей космонавтам Олегу Артемьеву и Сергею Прокопьеву на пресс-конференции. Вопросы можно предложить в официальном сообществе «Роскосмоса» в социальной сети «ВКонтакте».

Послеполётная пресс-конференция с командирами кораблей «Союз МС-08» и «Союз МС-09», вернувшихся из долговременной экспедиции на Международной космической станции, начнётся 24 декабря в 12:00 по московскому времени в Центре подготовки космонавтов. «Роскосмос» проведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

Напомним, корабль «Союз МС-08» под командованием Олега Артемьева стартовал к МКС с космодрома «Байконур» 21 марта 2018 года. «Союз МС-08» вернулся на землю 4 октября.

«Союз МС-09» под командованием Сергея Прокопьева отправился к МКС 6 июня. Возвращение на Землю состоялось 20 декабря.