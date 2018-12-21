Российские учёные работают над новым методом лечения опухоли мозга

Владивосток, , 10:22 — REGNUM Учёные из России предложили новый, достаточно рискованный, но, по их мнению, наиболее перспективный метод лечения самой распространённой опухоли мозга — глиомы. Его исследованием и разработкой занимаются специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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Российские учёные ищут возможности лечения рака при помощи наночастиц

Так, учёные предлагают так называемую перезагрузку стволовых клеток рака, сообщает пресс-службы вуза. Речь идёт о том, чтобы искусственно их активировать, вывести из спящего режима, а затем уничтожить химиотерапией в тот момент, когда они ещё не защищены и не начали активно размножаться.

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«Метод активации стволовых клеток рака достаточно рискован. Однако в пассивном состоянии эти клетки практически не подвержены воздействию химиотерапии», — пояснил руководитель Центра геномной и регенеративной медицины ДВФУ Александр Каганский, который возглавляет группу исследователей.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года учёные из Университета Монаша в Мельбурне разработали препарат, способный останавливать рост раковой опухоли без серьёзных побочных эффектов. Созданный препарат включает в себя молекулы, подавляющие активность белков KAT6A и KAT6B, а в опухолевых клетках их действия усиливаются. При этом препарат не затрагивает здоровые ткани, чем существенно отличается от химиотерапии.

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