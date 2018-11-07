Российские учёные ищут возможности лечения рака при помощи наночастиц

Калининград, , 15:15 — REGNUM Специалисты Базовой лаборатории иммунологии и клеточных биотехнологий Балтийского федерального университета им. И. Канта совместно с сотрудниками кафедры магнетизма и магнитных наноматериалов Уральского федерального университета ищут возможности для диагностирования и лечения рака с помощью наночастиц, сообщает 7 ноября пресс-служба калининградского вуза.

В настоящее время учёные работают над созданием биосенсора — компактного аналитического устройства для диагностики или разработки новых лекарств, сообщила руководитель лаборатории иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ им. И. Канта Лариса Литвинова.

«В случае использования магнитного биосенсора можно либо количественно проанализировать отклик различных органов и тканей организма на воздействие со стороны электромагнитного поля, либо определить концентрацию определенных биокомпонентов. Анализ может быть очень полезен для диагностики онкологических заболеваний», — сказала учёный.

На практике, поясняют в вузе, это может выглядеть так: выполняющие роль биомаркеров наночастицы вводятся в виде специальной феррожидкости или феррогеля в организм, по которому они распространяются кровотоком до места назначения — к органам и тканям.

С помощью биохимии можно добиться того, что наночастицы в силу метаболизма раковых клеток будут преимущественно попадать именно в них, поэтому с помощью измерения магнитных сигналов можно не только определить, когда опухоль накопит достаточное количество наночастиц и ее геометрию, но и провести лечение с помощью гипертермии, или термоабляции. Разогрев проводят электромагнитным полем, убивая таким образом раковые клетки, менее стойкие к условиям повышенной температуры.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Лаборатории магнитной сенсорики УрФУ, специалист в области физики магнитных явлений Галина Курляндская отметила, что химики УрФУ в сотрудничестве с электрофизиками Института электрофизики УрО РАН существенно продвинулись в получении больших партий наночастиц, на основе которых можно получать феррожидкости и феррогели нового поколения. Они, в отличие от предыдущих, устойчивы в биологических средах.

«Теперь важно, чтобы специалисты из научной группы Ларисы Литвиновой исследовали новые материалы по уже отработанному алгоритму. Мы надеемся на весьма интересный результат», — заключила она.