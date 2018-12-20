Учёные: Изучение свойств металлатранов позволит создать искусственные мышцы

Иркутск, , 11:05 — REGNUM Иркутские учёные из института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН занимаются компьютерным прогнозированием физико-химических свойств силатранов. Результаты их работы можно будет использовать, в частности, для создания наноразмерных электромеханических систем и приводов, таких как молекулярные машины и искусственные мышцы. Об этом 20 декабря сообщает издание «Наука в Сибири».

«Силатраны относятся к внутримолекулярным комплексам атома кремния. В свое время в классической теории строения подобные структуры отрицались: как правило, кремний был окружен четырьмя атомами. Однако потом удалось получить органические соединения кремния, в ближайшем окружении которого было пять атомов. Оказалось, что такие соединения имеют необычные свойства и структуру», — объяснил ведущий научный сотрудник ИрИХ СО РАН доктор химических наук, профессор Валерий Сидоркин.

По его словам, новые свойства силатранов открываются ежегодно. Так, благодаря разработанной учеными вертикальной модели адиабатической ионизации удалось объяснить, как окисление силатранов зависит от природы заместителя атома кремния.

«В случае с некоторыми заместителями при удалении электрона от силатрана расстояние между атомами азота и кремния оказалось способным увеличиваться. А при обратном присоединении электрона — уменьшаться до начального значения. Таким образом, по электрохимическому сигналу совершается механическое действие, то есть изменяются линейные размеры молекулы. В перспективе силатраны можно использовать для создания искусственных мышц», — объясняет учёный.

Силатраны нашли применение во многих областях. В медицине известна их антибактериальная, противовоспалительная, противоопухолевая, фунгицидная (против грибов и спор) активность. В сельском хозяйстве они используются как стимуляторы роста, а в промышленности — как усилители склеивания для отверждаемых силиконовых композиций и электроизоляционные пленочные покрытия.

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