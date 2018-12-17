Сибирские химики освоили технологию синтеза соды для производства стекла

Томск, , 08:12 — REGNUM Специалисты томского Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) совместно с химиками Томского государственного университета разработали технологию производства соды в лабораторных условиях, сообщает 17 декабря пресс-служба вуза.

Отмечается, что разработка технологии выполняется в интересах новосибирского завода «Экран», который нуждается в сырье для производства стекла.

«Для обычного человека сода — это то, что мы кладем в выпечку, но на самом деле более 60% всей соды в мире идет в стекло. Стекло, которое стоит в окнах, в которое мы наливаем воду, — это всё сплав соды с кварцевым песком», — пояснил директор ИХТЦ Алексей Князев.

В настоящее время химики готовят технико-экономическое обоснование инвестиций и исходные данные для проектирования производства соды мощностью более 50 тысяч тонн на Малиновом озере (Алтайский край). Такой объем обеспечит завод «Экран» качественным продуктом и снимет угрозу дефицита и исчезновения с рынка российской соды.

По словам Князева, добывать химическое сырье из природных источников затруднительно. Половину соды в мире производят синтетическим путем по методу Сольве, его же используют в Стерлитамаке.

«Что касается источника в Алтайском крае, там были определенные сложности с добычей: продукт получался низкого качества. В 2018 году команда ТГУ и ИХТЦ нашла решение этой задачи», — сообщил эксперт.

Все работы команда планирует провести за год. В дальнейшем ТГУ и ИХТЦ будут осуществлять авторское сопровождение на всех этапах: проектирование, строительство и эксплуатация производства.

Читайте также: В Сибири создан материал для выделения водорода из любой смеси газов