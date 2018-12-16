Российские учёные провели учебные курсы в Чехии

Прага, , 14:26 — REGNUM Сотрудники Лаборатории информационных технологий Объединённого института ядерных исследований (ЛИТ ОИЯИ) в Дубне провели выездные учебные курсы по технологиям параллельного программирования в Праге. Об этом сообщает пресс-служба ОИЯИ.

Сотрудники ЛИТ провели лекции и практические задания по приглашению Института экспериментальной и прикладной физики Чешского технического университета (Прага) и Института Западной Богемии (Пльзень) в рамках сотрудничества Чехии с ОИЯИ.

В программу курса вошли обзорные лекции по применению технологий параллельного программирования и практические занятия на базе вычислительной гетерогенной платформы HybriLIT.

Отметим, ОЯИЯ является международной организацией, созданной в 1956 году представителями правительств 11 стран-участников.

Чехословацкий профессор Вацлав Вотруба был первым вице-директором ОИЯИ.