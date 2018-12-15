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Учёные установили возраст старейшей колонии пингвинов

Наука

Птицы заняли острова Паулет и Дангер примерно 2820 и 2936 лет назад соотвественно

Вашингтон, 15 декабря 2018, 15:43 — REGNUM  Возраст колоний пингвинов Адели на островах Дангер и Паулет в Антарктике составляет почти 3000 лет, показало исследование международной группы учёных, представленное на ежегодной конференции Американского геофизического союза.

Исследователи из США и Великобритании под руководством Хизер Линч из Университета Стони-Брук провели радиоуглеродный анализ отложений, образовавшихся в результате жизнедеятельности колонии пингвинов на островах Паулет и Дангер.

Исследование показало, что птицы заняли эти острова примерно 2820 и 2936 лет назад. Ранее возраст старейших колоний пингвинов в этом регионе оценивался в 600 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в журнале Antarctic Science опубликовали информацию о том, что крупнейшая колония королевских пингвинов на островах Крозе сократилась с 2 млн особей до 200 тысяч за последние 30 лет.

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Научные исследования
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