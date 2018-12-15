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Комета Виртанена пролетит на рекордно близком расстоянии от Земли

Наука

В небе над Москвой комета появится 15 декабря в 17:38

Комета Виртанена пролетит на рекордно близком расстоянии от Земли
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Наблюдает

Москва, 15 декабря 2018, 08:26 — REGNUM  Комета Виртанена сблизится с Землёй на рекордно близкое расстояние 15 декабря. Об этом сообщает In The Sky.

Эта комета была открыта американцем Карлом Виртаненом в 1948 году, когда ему удалось получить первый снимок этого небесного тела в Ликской обсерватории.

Астрономы отмечают, что комета изумрудного цвета будет видна с Земли 15 декабря невооруженным глазом. Минимальное расстояние между кометой и Землёй составит около 10,5 млн км.

Отметим, в небе над Москвой комета появится в 17:38 на 25° над восточным горизонтом. Её можно будет наблюдать до 04:34 16 декабря, когда она опустится до 17° над западным горизонтом.

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Астрономия
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