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Донецкий торговый вуз начал сотрудничество с Курским институтом экономики

Наука

Ранее ДонНУЭТ начал сотрудничество еще с двумя российскими вузами

Донецк, 14 декабря 2018, 12:21 — REGNUM  Донецкий нацуниверситет экономики и торговли (ДонНУЭТ) им. Туган-Барановского подпишет соглашение о сотрудничестве с Курским институтом менеджмента, экономики и бизнеса, сообщает 14 декабря «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, меморандум подпишут ректоры вузов. Документ позволит укрепить связи между вузами и активизировать сотрудничество в различных сферах.

Напомним, ранее ДонНУЭТ начал сотрудничестве еще с несколькими российскими вузами. Так, донецкий вуз начал сотрудничество с Орловским государственным университетом, обе стороны готовы создать Научно-культурно-образовательный центр «Донецк-Орел».

Также ДонНУЭТ будет сотрудничать с Рязанским государственным университетом, в частности в сфере студенческого самоуправления.

Читайте ранее в этом сюжете: Донецк и Орел планируют создать научно-культурно-образовательный центр

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