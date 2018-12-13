Израильским ученым удалось найти способ превращения фекалий в уголь

Иерусалим, , 14:27 — REGNUM Израильским ученым удалось добыть уголь из продуктов жизнедеятельности человека. Теперь они намерены создать туалет, вырабатывающий этот источник энергии, передает канал n-tv 13 декабря.

Ученые из Университета имени Бен-Гуриона Амит Гросс и Реут Яхав-Шпитцер опубликовали свое исследование в журнале Journal of Cleaner Production. Они поместили экскременты в сосуд высокого давления, подвергли воздействию высокой температуры и таким образом получили уголь. Их метод гидротермальной карбонизации занимает от десяти минут до двух часов.

«Наш эксперимент позволил получить в три-четыре раза больше энергии, чем мы первоначально использовали для производства угля», — сказал Гросс.

Однако этот метод не является революционным: ранее исследователям из израильского университета удалось превратить в уголь птичий помет. Он способен выделять на 24% больше энергии, чем обычный биоуголь. Несколько лет назад в Берлинском техническом университете также удалось найти способ превращения человеческих экскрементов в уголь для последующего использования в качестве удобрения.