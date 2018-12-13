ВНИИМ разработает методики калибровки для термоядерного реактора ITER

Санкт-Петербург, , 08:09 — REGNUM Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института метрологии (ВНИИМ) имени Д. И. Менделеева завершили первый этап проекта по метрологическому обеспечению средств измерений термоядерного экспериментального реактора ITER (Франция), сообщила пресс-служба института.

Учёные работают над созданием первичных преобразователей, а также их калибровкой, для комплекса анализаторов нейтральных атомов — диагностической системы реактора, которая будет контролировать концентрацию нейтральных атомов в плазме и оптимизацию термоядерного горения. Работы ведутся в рамках контракта ВНИИМ с Физико — техническим институтом имени А.Ф. Иоффе РАН.

В текущем году во ВНИИМ завершилось проектирование и изготовление экспериментального образца специального средства измерения — цилиндра Фарадея — первичного преобразователя для измерений потока заряженных частиц (бета-частиц и протонов) и разработана методика его калибровки. Принцип действия цилиндра Фарадея основан на измерении электрического заряда частиц, поглощенных в первичном преобразователе. Калибровка оборудования прошла с применением эталонов, имеющих прослеживаемость к государственному первичному эталону единиц активности радионуклидов, удельной активности радионуклидов, потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников.

В 2019 году во ВНИИМ предстоит решить гораздо более сложные в научном и техническом плане задачи: измерить параметры полей нейтральных атомов. Вопросы метрологии нейтральных атомов еще недостаточно изучены, и поэтому работы, которые предстоит сделать российскими ученым, считаются новаторскими и будут выполняться впервые.

Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева — один из крупнейших центров научной и практической метрологии, головная организация России по фундаментальным исследованиям в метрологии, главный центр государственных эталонов России. Основан в 1842 году, расположен в Санкт-Петербурге.