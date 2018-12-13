В Югре обнаружены следы кремаций, проведённых более 4 тысяч лет назад

Ханты-Мансийск, , 07:49 — REGNUM Учёные Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили следы обрядов кремации, проведенных в третьем тысячелетии до нашей эры, во время охранно-спасательных раскопок в бассейне реки Большой Юган (Югра). Об этом сообщило издание «Наука в Сибири».

Археологические исследования в указанном районе проводятся давно, однако на грунтовом могильнике Кулунигый 64 (входит в «Юрты Когочины») учёные начали исследования только в 2018 году. Внешне участок выглядит как группа еле видных западин, антропогенный характер которых заметен только опытным специалистам.

После окончания раскопок учёные обнаружили пятна, представляющие собой следы, оставленные в результате осуществления обряда кремации и засыпанные охрой. На одном из них был найден маленький кусочек шлифованной подвески.

«Судя по всему, было семь подобных захоронения в ряд, но до нас дошли только следы — неоднородные по цвету пятна. И сам ритуал, и расположение останков сожженных, и сопроводительный инвентарь, и использование охры — всё это позволяют провести аналогию с памятниками Средней Оби и отводит нас к третьему тысячелетию до нашей эры. Основной объем информации будет получен в дальнейшем, когда исследования приобретут уже мультидисциплинарный характер», — сообщил заместитель директора ИАЭТ СО РАН кандидат исторических наук Константин Павленок.

По его словам, раскопки и интерпретация объекта оказались сложной задачей, поскольку последние 10 тысяч лет здесь практически не происходило осадконакопления, а культурный слой является тонким и лежит во мху, дерне, верхних слоях песков.

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