Студенты из Югры отправились на поиски останков мамонтов

Ханты-Мансийск, , 11:35 — REGNUM Магистранты-историки Югорского государственного университета (ЮГУ) приняли участие в экспедиции с целью поисков останков мамонтов в «Луговском» парке — одном из самых крупных на территории Ханты-Мансийского АО, сообщает 10 сентября пресс-служба вуза.

«Это место наш музей использует с 1998 года, оно было найдено в 1996 году, нашел его Александр Федорович Павлов, наш сотрудник. «Луговским» же территория называется в связи с тем, что рядом, в 10 километрах, есть одноименный поселок», — сообщил на вводной лекции заведующий отделом палеонтологии «Музея Природы и Человека» Антон Резвов.

Отмечается, что после первого занятия участники экспедиции «с головой окунулись в работу палеонтолога». Одни, стоя по колено в грязи, голыми руками студенты доставали из влажной земли свои находки. Другие, переносили почву в специальные сетчатые ящики. Третьи промывали находки под высоким напором воды.

В конце экспедиции участникам был предложен полевой обед из грибного и горохового супа, а также предоставлена возможность забрать с собой понравившуюся находку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре повысили стипендии студентам и аспирантам