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Шанхайский вуз заинтересовался перспективными исследованиями в ИРНИТУ

Наука

Китайских учёных интересуют возможности сотрудничества в области обработки композитов

Иркутск, 11 декабря 2018, 11:39 — REGNUM  Представители Шанхайского университета проявили интерес к перспективным научным исследованиям, которые проводятся в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ). В частности, это касается разработок лаборатории «Технологии высокопроизводительной механической обработки», сообщает 11 декабря пресс-служба российского вуза.

Отмечается, что указанная лаборатория решает современные задачи в области исследований передовых способов механической обработки авиационных материалов, включая композиты. Специалисты лаборатории проводят работы по измерению сил резания, анализу качества поверхности материала, другим направлениям. Разработанные в лаборатории новые технологии уже используются в производстве пассажирского лайнера МС-21.

«В нашем университете имеются собственные уникальные разработки в области обработки композитов, их сочетания с титановыми и алюминиевыми сплавами», — сообщил ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Отмечается, что в ходе визита делегация из России предложила Шанхайскому университету создать совместный институт новых конструкционных материалов.

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Научные исследования
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