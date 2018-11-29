Иркутские студенты разработали ПО для беспилотных автомобилей

Иркутск, , 07:20 — REGNUM Программно-аппаратный комплекс беспилотных транспортных средств разработали студенты Иркутского национального исследовательского технического университета, сообщила пресс-служба вуза.

Свою разработку участники студенческого конструкторского бюро «4WD» планируют представить на полуфинале Чемпионата мира по программированию АСМ, который пройдёт 4 декабря в Барнауле.

«Наш программно-аппаратный комплекс можно внедрить практически в любой автомобиль, что позволит наделить его возможностями беспилотного и дистанционного управления», — пояснил один из разработчиков Виктор Винокуров.

Он отметил, что комплекс видит препятствия, обрабатывает их, с помощью исполнительных механизмов воздействует на органы управления — педали газа, сцепления, рулевого колеса. Разработка поможет предотвращать дорожно-транспортные происшествия. В частности, устройство способно ограничивать скорость автомобиля. КИТ-набор с функцией дистанционного управления может использоваться в спасательных службах и пожарных подразделениях, где при выполнении каких-либо операций существует угроза жизни и здоровью человека.

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