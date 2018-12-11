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Китайское научное судно «Океан №1» отправилось в 230-дневную экспедицию

Наука

За первые 150 дней похода исследователи проведут ряд исследований ресурсов, экологии и биоресурсов Индийского и Атлантического океанов

Китайское научное судно «Океан №1» отправилось в 230-дневную экспедицию
Китайские моряки

Циндао, Китай, 11 декабря 2018, 07:33 — REGNUM  Китайское исследовательское судно «Океан №1» («Даян Ихао») покинуло порт Циндао 10 декабря, отправившись с учеными на борту в 230-дневную научную экспедицию, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

За первые 150 дней похода исследователи проведут ряд исследований ресурсов, экологии и биоресурсов Индийского и Атлантического океанов. В оставшиеся 80 дней исследователи соберут образцы и сведения о полиметаллической сульфидной руды дна океана в юго-западных частях Индийского океана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае также близится к концу строительство исследовательского судна «Шэньхай-1» («Глубокое море №1»), которое станет новым местом базирования глубоководного батискафа «Цзяолун».

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае близится к концу строительство исследовательского судна «Шэньхай-1»

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