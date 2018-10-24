Учёные России и ФРГ добились стабильности гамма-железа, обманув природу

Казань, , 15:13 — REGNUM Группа химиков и физиков из российского и немецких университетов сумела получить гамма-железо, стабильное при комнатной температуре. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Казанского федерального университета (КФУ).

Работа осуществлялась учёными КФУ и двух немецких вузов: Свободного университета Берлина и Ульмского университета. Руководитель проекта, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Перспективные углеродные наноматериалы» Химического института Казанского федерального университета Айрат Димиев пояснил, что при комнатной температуре железо существует в так называемой альфа-форме.

«Если его нагреть до 917 градусов, то кристаллическая структура железа начнет перестраиваться из альфа-формы в гамма-форму. При понижении температуры происходит обратный переход гамма-формы в привычную альфа-форму», — сказал учёный.

Международной группе ученых удалось обмануть природу, вырастив наночастицы гамма-железа на подложке из оксида графена. Этот оксид представляет собой одновременно и химический реагент, восстанавливающий металл, и стабилизирующий наночастицы компонент. Кроме того, стабилизировать наночастицы помогают сложные структуры их оболочек.

После завершения экспериментов ученые убедились в своих выводах, проведя рентгеноструктурный анализ синтезированного материала, а также исследовав его методом Мессбауревской спектроскопии. В том, что это именно гамма-железо, у учёных сомнений на сегодняшний день нет. Результаты совместного исследования опубликованы в журнале Journal of the American Chemical Society.

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