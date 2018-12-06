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Вузы ДНР и Рязани обсудят в режиме онлайн студенческое самоуправление

Наука

От ДНР будет ректор Донецкого нацуниверситета экономики и торговли

Донецк, 6 декабря 2018, 11:30 — REGNUM  Онлайн-конференция «Взаимодействие между Рязанским госуниверситетом (РГУ) и Донецким нацуниверситетом экономики и торговли им. Туган-Барановского (ДонНУЭТ) по студенческому самоуправлению и молодежной политике» состоится при поддержке Русского центра, сообщает 6 декабря «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, стороны обсудят сотрудничество между вузами, опыт работы студенческих советов и их взаимодействие с администрациями вузов. От ДонНУЭТ на конференции будут ректор вуза Светлана Дрожжина, глава профсоюза студентов и совета студенческого самоуправления Владимир Кваша и глава студенческого медиацентра Анастасия Кузьменко.

Напомним, ранее договор о сотрудничестве договорились подписать Астраханский госуниверситет и Донецкий нацуниверситет.

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