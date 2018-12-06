Вузы ДНР и Рязани обсудят в режиме онлайн студенческое самоуправление

Донецк, , 11:30 — REGNUM Онлайн-конференция «Взаимодействие между Рязанским госуниверситетом (РГУ) и Донецким нацуниверситетом экономики и торговли им. Туган-Барановского (ДонНУЭТ) по студенческому самоуправлению и молодежной политике» состоится при поддержке Русского центра, сообщает 6 декабря «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, стороны обсудят сотрудничество между вузами, опыт работы студенческих советов и их взаимодействие с администрациями вузов. От ДонНУЭТ на конференции будут ректор вуза Светлана Дрожжина, глава профсоюза студентов и совета студенческого самоуправления Владимир Кваша и глава студенческого медиацентра Анастасия Кузьменко.

Напомним, ранее договор о сотрудничестве договорились подписать Астраханский госуниверситет и Донецкий нацуниверситет.