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Учёные предложили модель Вселенной без тёмной энергии и тёмной материи

Наука

Тёмная энергия и тёмная материя могут быть объединены в одну субстанцию

Оксфорд, Великобритания, 6 декабря 2018, 11:09 — REGNUM  Учёные из Оксфордского университета предложили новую модель Вселенной, в которой заменили тёмную энергию и тёмную материю одной субстанцией — жидкостью с «отрицательной гравитацией». Об этом сообщается в журнале Astronomy and Astrophysics.

Отмечается, что современная модель Вселенной, называемая Лямбда-CDM, не может объяснить свойств тёмной материи и тёмной энергии. Об их существовании учёные знают только по гравитационным эффектам, которые они оказывают на наблюдаемую материю.

По словам учёных, тёмная энергия и тёмная материя могут быть объединены в одну субстанцию — жидкость, обладающую «отрицательной гравитацией», которая отталкивает все материалы вокруг.

Новая модель предполагает, что отрицательная масса жидкости не «размывается» при расширении. Вероятно, жидкость идентична тёмной энергии.

Предположение учёных будет проверяться экспериментально с помощью радиотелескопа Square Kilometre Array.

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