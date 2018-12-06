Учёные предложили модель Вселенной без тёмной энергии и тёмной материи

Оксфорд, Великобритания, , 11:09 — REGNUM Учёные из Оксфордского университета предложили новую модель Вселенной, в которой заменили тёмную энергию и тёмную материю одной субстанцией — жидкостью с «отрицательной гравитацией». Об этом сообщается в журнале Astronomy and Astrophysics.

Отмечается, что современная модель Вселенной, называемая Лямбда-CDM, не может объяснить свойств тёмной материи и тёмной энергии. Об их существовании учёные знают только по гравитационным эффектам, которые они оказывают на наблюдаемую материю.

По словам учёных, тёмная энергия и тёмная материя могут быть объединены в одну субстанцию — жидкость, обладающую «отрицательной гравитацией», которая отталкивает все материалы вокруг.

Новая модель предполагает, что отрицательная масса жидкости не «размывается» при расширении. Вероятно, жидкость идентична тёмной энергии.

Предположение учёных будет проверяться экспериментально с помощью радиотелескопа Square Kilometre Array.

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