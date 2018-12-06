В Китае намерены создать точную 3D-карту нейронных связей мозга человека

Пекин, , 09:17 — REGNUM Почему один мозг открывает законы мироздания, в то время как другой — сочиняет душещипательную музыку или пишет живописный пейзаж? Такими вопросами задались китайские ученые, которые намерены выяснить, как же на самом деле работают память и сознание человека, сообщает 6 декабря агентство Синьхуа.

Мы можем наблюдать за миллионами звезд, фиксировать пульсации космоса, но мы до сих пор не понимаем, как работает наш мозг, который способен постигать Вселенную, пишет издание. Оно также отмечает, что китайские ученые планируют создать самую точную и чистую трехмерную карту нейронной и кровеносной структуры человеческого мозга.

Амбициозный проект чем-то похож на создание огромного количества 3D-фотографий леса со 100 млрд деревьев, при этом задача в том, чтобы видеть не только лес целиком, но и каждое дерево в отдельности.

«Наши текущие методы не позволяют видеть одновременно лес в целом и деревья по отдельности. Мы ставим перед собой задачу развивать новые техники получения карты головного мозга высокой точности, которая позволит смоделировать нейронную сеть со всеми ее межнейронными связями», — заявил ведущий исследователь проекта Ло Цинмин.

Ло является также президентом Хайнаньского университета и научным руководителем Института мозга Сучжоу при Хуачжунском университете науки и технологий (HUST) в провинции Цзянсу на востоке Китая. По его словам, исследование поможет лучше помочь в анализе механизмов развития болезней мозга и поспособствует созданию искусственного интеллекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Нейробиологи обнаружили бактерии в мозге здоровых людей