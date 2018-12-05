В Латвии спорят о захоронении ядерных отходов

Рига, , 18:03 — REGNUM Латвия фактически беззащитна перед радиоактивными отходами, их попросту некуда «захоронить», пишет латвийская газета «Сегодня». В собственности у Государственного центра среды, геологии и метеорологии в Балдонском крае имеется предприятие Radons, которое располагает семью резервуарами для захоронения ядерных отходов.

Однако, как отмечает редакция, существует проблема: шесть из них были заполнены еще в советское время, а седьмой, принятый в эксплуатацию в 1995 году, «тоже далеко не пуст». В связи с чем возникает вопрос о том, куда можно захоронить остатки заглушенного Саласпилсского ядерного реактора.

Ежегодно на эти нужды выделяется 150 тыс. евро в год. На данный момент принято решение выделить свыше 7,3 млн евро до 2020 года на строительство нового хранилища и демонтаж Саласпилсского реактора.

Для каждого из проектов Геометеорологический центр провел закупочные конкурсы. Так, на строительство нового хранилища вызвался только один претендент, сумма его предложения составила 8,2 млн евро. В связи с тем, что такая цена не соответствовала госфинансированию, был проведен еще один конкурс. По его итогам цена стоимость возросла до почти 10,3 млн евро. Второй предложенный проект понравился больше.

Нашлись и желающие на выполнение работ по демонтажу Саласпилсского реактора. Однако сумма предложений отличалась в четыре раза.

Как подчеркивает издание, так или иначе выделенных денег явно недостает, а факт, что на границе столичной агломерации находится необезвреженные ядерный объект, опасен.