Студенты ОГУ научились объяснить геометрию оригами после поездки в Японию

Оренбург, , 07:59 — REGNUM Обучение одной из групп студентов-математиков Оренбургского государственного университета в Университете Эхимэ (Япония) было связано с решением задач, посвящённых возможностям построения оригами, сообщила пресс-служба российского вуза.

Завкафедрой прикладной математики ОГУ Ирина Болодурина, сопровождавшая студентов, сообщила, что в первый же день их разделили на две группы, каждая из которых получила свое задание. Перед первой поставили задачи, связанные с возможностями построения оригами.

«В этом исконно японском искусстве в основе лежит геометрия, теоремы. С ними мои студенты были на «вы», поскольку их нет в нашей учебной программе, — объяснила Ирина Болодурина. — Им нужно было сначала освоить теоретическую базу, а затем уже реализовать задания, которые были получены от профессора. Работа была напряженной, и могу сказать, что мне за своих студентов не стыдно».

Участник осенней школы Георгий Нигматуллин отметил, что до поездки в Японию он не особо интересовался оригами, однако по результатам обучения рад, что так близко познакомился с неотъемлемой частью японской культуры. Отмечается, что студент может не только с легкостью собрать розочку, журавлика или лягушку, но и математически объяснить, почему одну фигуру можно развернуть так, чтобы она стала плоской, а другую нет.

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