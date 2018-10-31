В Оренбурге проходит российско-японская конференция о новых материалах

Оренбург, , 07:47 — REGNUM Девятая российско-японская конференция «Химическая физика молекул и полифункциональных материалов» проходит в эти дни в Оренбургском государственном университете, сообщила пресс-служба вуза.

В мероприятии принимают участие учёные из России, Японии и Казахстана, представляющие различные научные направления физики, химии, работающие над проблемами оптики, материаловедения и нанотехнологий.

На пленарном заседании с научными докладами выступили представители Университета Хиросимы (Япония) Катсуя Инуе, Рё Секия, Такаси Сузуки, Такаюки Эбата, Ёсифуми Танимото и российские ученые.

Отмечается, что одно из обсуждений конференции было посвящено философским аспектам развития современной науки. Оно прошло в формате круглого стола.

Ранее ученые из Японии встретились с руководством Оренбургского госуниверситета, где обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.

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