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В Оренбурге проходит российско-японская конференция о новых материалах

Общество

С докладами на мероприятии выступили учёные из Университета Хиросимы

Оренбург, 31 октября 2018, 07:47 — REGNUM  Девятая российско-японская конференция «Химическая физика молекул и полифункциональных материалов» проходит в эти дни в Оренбургском государственном университете, сообщила пресс-служба вуза.

В мероприятии принимают участие учёные из России, Японии и Казахстана, представляющие различные научные направления физики, химии, работающие над проблемами оптики, материаловедения и нанотехнологий.

На пленарном заседании с научными докладами выступили представители Университета Хиросимы (Япония) Катсуя Инуе, Рё Секия, Такаси Сузуки, Такаюки Эбата, Ёсифуми Танимото и российские ученые.

Отмечается, что одно из обсуждений конференции было посвящено философским аспектам развития современной науки. Оно прошло в формате круглого стола.

Ранее ученые из Японии встретились с руководством Оренбургского госуниверситета, где обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.

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Российско-японские отношения
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