На Алтае разработали добавку к кормам животных для лучшего усвоения фосфора

Барнаул, , 07:25 — REGNUM Уникальную рекомбинантную фитазу, которую в настоящее время активно используют в животноводстве в качестве добавки к кормам животных для лучшего усвоения фосфора, разработали молодые учёные Алтайского государственного университета. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Научный руководитель проекта, доцент кафедры органической химии химического факультета опорного Алтайского государственного университета, к.б.н. Дмитрий Щербаков сообщил, что в настоящее время учёные определяют активность фермента, а затем перейдут к его испытаниям.

«Испытания мы планируем провести в начале следующего года. Но прежде всего мы должны определить, насколько сложной, будет дальнейшая технология получения данного фермента», — сказал учёный.

По его словам, все сельхозпредприятия, работающие с комбикормами для животных, используют фитазу. Сейчас они покупают преимущественно импортную продукцию, поэтому задача алтайских учёных состоит в том, чтобы сделать свой, отечественный рекомбинантный фермент фитазы, который будет дешевле и эффективнее.

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