Среда, 5 Декабря 2018 года
08:26:30 МСК

На Алтае разработали добавку к кормам животных для лучшего усвоения фосфора

Наука

Испытания фермента начнутся в начале 2019 года

Барнаул, 5 декабря 2018, 07:25 — REGNUM  Уникальную рекомбинантную фитазу, которую в настоящее время активно используют в животноводстве в качестве добавки к кормам животных для лучшего усвоения фосфора, разработали молодые учёные Алтайского государственного университета. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Научный руководитель проекта, доцент кафедры органической химии химического факультета опорного Алтайского государственного университета, к.б.н. Дмитрий Щербаков сообщил, что в настоящее время учёные определяют активность фермента, а затем перейдут к его испытаниям.

«Испытания мы планируем провести в начале следующего года. Но прежде всего мы должны определить, насколько сложной, будет дальнейшая технология получения данного фермента», — сказал учёный.

По его словам, все сельхозпредприятия, работающие с комбикормами для животных, используют фитазу. Сейчас они покупают преимущественно импортную продукцию, поэтому задача алтайских учёных состоит в том, чтобы сделать свой, отечественный рекомбинантный фермент фитазы, который будет дешевле и эффективнее.

Читайте также: Учёные АлтГУ исследуют новые стратегии иммунотерапии онкозаболеваний

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить