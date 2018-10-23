Учёные АлтГУ исследуют новые стратегии иммунотерапии онкозаболеваний

Барнаул, , 07:27 — REGNUM Научный коллектив Российско-американского противоракового центра Алтайского государственного университета продолжает исследовать перспективные стратегии иммунотерапии онкологических заболеваний, сообщает 23 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что учёные работают над исследованием молекул того же семейства, что и CTLA-4 и PD-1, за которые американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё получили Нобелевскую премию по медицине 2018 года.

«Заслуга нобелевских лауреатов в том, что они разработали терапевтические антитела, блокирующие способность раковых клеток запускать негативную регуляцию через CTLA-4 и PD-1, тем самым возвращая организму возможность распознавать и уничтожать злокачественные опухоли», — сообщил руководитель научного коллектива Андрей Шаповал.

По его словам, отличием текущей работы от той, что была отмечена Нобелевской премией, состоит в том, что учёные стремятся найти пептиды, новые лекарственные агенты, которые также будут блокировать способность раковых клеток запускать негативную регуляцию через CTLA-4 и PD-1 и дадут возможность иммунной системе человека бороться с опухолевыми клетками. Шаповал добавил, что в настоящее время эти пептиды проходят апробацию.

В вузе отметили, что вручение Нобелевской премии за открытие CTLA-4 и PD-1 говорит о том, что исследования РАПРЦ находится на передовой исследований в области борьбы с раком.

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