Космический зонд НАСА OSIRIS-REx добрался до астероида Бенну

Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Космический зонд аэрокосмического агентства США (НАСА) OSIRIS-REx вышел на рабочую дистанцию изучения астероида Бенну, сообщает 3 декабря пресс-служба НАСА.

Космический зонд OSIRIS-REx запустили в сентябре 2016 года с целью исследовать астероид Бенну, также обозначаемый номером 1999 RQ36. 3 декабря зонд вышел на расстояние 20 километров от астероида, необходимое для его изучения.

Зонду OSIRIS-REx предстоит изучить особенности движения астероида, выяснить его массу, а затем выбрать подходящее место для забора грунта, составляющего тело астероида.

Забор грунта астероида предполагается осуществить в середине 2020 года посредством трехметровой выдвижной «руки» с капсулой, в которую планируется втянуть до 60 граммов породы с поверхности 500-метрового астероида.

Полученные образцы по расчетам НАСА должны быть доставлены на Землю в 2023 году.

Американские исследователи считают, что взятые с поверхности астероида образцы позволят получить ответы о формировании Солнечной системы.

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