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Зампред совета РАН по космосу: на Луне будут работать роботы

Наука

Люди будут посещать базу для настройки оборудования

Москва, 3 декабря 2018, 13:09 — REGNUM  Большую часть работ на российской лунной базе будут выполнять роботы. Об этом 3 декабря сообщил заместитель председателя совета РАН по космосу Лев Зелёный, сообщает ТАСС.

По словам Зелёного, люди будут посещать базу для настройки оборудования, поскольку долгое пребывание на Луне опасно из-за радиации. Кроме того, постоянное присутствие человека, когда большинство функций возьмут на себя роботы, просто не нужно.

Также он отметил, Россия планирует построить на Луне две стратегические обсерватории для радиоастрономических исследований, исследования космических лучей и других задач. О сроках строительства он не сообщил.

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