Эксперименты на Большом адронном коллайдере остановлены на два года

Женева, Швейцария, , 11:53 — REGNUM Научные эксперименты на Большом адронном коллайдере (БАК) остановлены на два года. Об этом сообщается на онлайн-мониторе состояния установки.

Отмечается, что инженеры и учёные будут проводить ремонт и модернизацию БАК для увеличения его светимости примерно в два раза. Это позволит сделать шаг к превращению установки в Большой адронный коллайдер высокой светимости.

Напомним, специалисты Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) каждый год прерывают работу коллайдера с тем, чтобы провести техническое обслуживание и обновить системы ускорителя и детекторов. После этого для повторного запуска требуется несколько недель.

Теперь ускорителю элементарных частиц предстоит провести два года без научной работы.

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