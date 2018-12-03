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Эксперименты на Большом адронном коллайдере остановлены на два года

Наука

Инженеры и учёные будут проводить ремонт и модернизацию установки

Женева, Швейцария, 3 декабря 2018, 11:53 — REGNUM  Научные эксперименты на Большом адронном коллайдере (БАК) остановлены на два года. Об этом сообщается на онлайн-мониторе состояния установки.

Отмечается, что инженеры и учёные будут проводить ремонт и модернизацию БАК для увеличения его светимости примерно в два раза. Это позволит сделать шаг к превращению установки в Большой адронный коллайдер высокой светимости.

Напомним, специалисты Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) каждый год прерывают работу коллайдера с тем, чтобы провести техническое обслуживание и обновить системы ускорителя и детекторов. После этого для повторного запуска требуется несколько недель.

Теперь ускорителю элементарных частиц предстоит провести два года без научной работы.

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Научные исследования
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