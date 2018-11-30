Глава Академии наук Молдавии ушел в отставку на фоне обвинений в коррупции

Кишинёв, , 00:45 — REGNUM Президент Академии наук Молдавии (АНМ) Георгий Дука, являющийся также по должности членом правительства страны, 28 ноября подал в отставку. Как заявил Дука на заседании президиума Академии наук, это связано с состоянием здоровья, ухудшившимся на фоне заеденного на него уголовного дела по обвинению в коррупции, передает ИА REGNUM.

Дука подчеркнул, что обвинений не признает, но ожидает, что с его уходом «нападки» на него и его семью прекратятся. Георгий Дука возглавлял молдавскую Академию наук с 2004 года, будучи сперва послушным соратником лидера Партии коммунистов и тогдашнего президента Владимира Воронина, а с приходом к власти «проевропейской оппозиции» перешедший на антироссийские и прорумынские позиции.

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