Ученые всего мира и России призвали не допустить отлов косаток в 2019 году

Владивосток, , 11:47 — REGNUM Ученые всего мира и России призвали остановить отлов косаток в Охотском море в 2019 году. Сегодня в департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу в Хабаровске обратилась международная группа биологов — специалистов по китообразным. 25 экспертов из 8 стран просят не одобрять общий допустимый улов (ОДУ) косаток на 2019 год, поскольку это может быстро истощить всю популяцию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В ДФО впервые в истории начался общественный контроль за отловом косаток

Несмотря на то, что в настоящий момент Генеральной прокуратурой России ведётся следствие по вопросу законности выдачи квот на осуществление отлова косаток и белух в 2018 году, Дальневосточный департамент Росприроднадзора 18 сентября 2018 года начал государственную экологическую экспертизу по материалам ОДУ. В случае её положительного заключения, будет выдано разрешение на отлов ещё 13 косаток и сотни белух в Охотском море для эксплуатации в зарубежных развлекательных шоу. С просьбой не одобрять этот допустимый улов в Росприроднадзор и в экспертную комиссию уже обратились российские биологи — ведущие специалисты по косаткам и другим китообразным, десятки природоохранных организаций, тысячи россиян. Петицию за отмену квот на вылов косаток и белух подписали более 100 тыс. человек.

Сегодня к российским ученым присоединились их коллеги из США, Великобритании, Канады, Италии, Греции, Гонконга, Швейцарии, Новой Зеландии. Они обращают внимание российских чиновников на то, что вылов даже нескольких китообразных может иметь долгосрочные негативные последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, против отлова косаток протестуют дальневосточные экологические организации — «Экологическая вахта Сахалина, клуб «Бумеранг» (Сахалин), «Друзья океана»)Сахалин» оспаривают положительное заключение на отлов косаток, выданное Росприроднадзором на 2018 год, в суде. Организация «Друзья океана» впервые в истории начали общественный мониторинг отлова косаток и белух в Охотском море. Ловцы косаток нападали на экологов, их аппаратуру ломали, летательный аппарат, с помощью которого экологи пытались снять на видео происходящее в Охотском море, расстреляли из охотничьего оружия.

По данным экологов, сейчас в бухте Средней под приморским городом Находка содержаться 15 детёнышей белух, которые ещё не имеют зубов и должны питаться молоком матерей. Отлов таких малышей категорически запрещен действующим законодательством, о чем отловщикам прекрасно известно. Правовую оценку их действиях должны дать правоохранительные органы.