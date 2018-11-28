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Ректор СПГУ выступил за повышение престижа аспирантуры

Наука

«Мы хотим отобрать лучшего, но при этом не можем ему ничего предложить»

Санкт-Петербург, 28 ноября 2018, 13:19 — REGNUM  Заработную плату аспирантов необходимо приравнять к средней по региону. С таким предложением выступил ректор Санкт-Петербургского горного университета (СПГУ) Владимир Литвиненко на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию. По его мнению, это поможет восстановить престиж аспирантуры, ведь сегодня лучшие студенты не готовы оставаться работать в вузах.

«Мы хотим отобрать лучшего, хотим, чтобы он был будущим светилом науки, но при этом не можем ему ничего предложить, кроме стипендии в 4 тыс. рублей, — отметил Литвиненко. — Необходимо, чтобы аспирант получал именно зарплату, поскольку он уже не студент, он научный работник».

«Если сегодня в Санкт-Петербурге средняя зарплата 50 тыс., то и аспирант должен получать 50 тыс., — подчеркнул ректор СПГУ. — Это позволит ему заниматься своими разработками, готовить научные труды».

«Только так мы сможем получить на выходе ученого», — уверен Литвиненко.

Также ректор отметил, что завершаться обучение в аспирантуре должно защитой кандидатской диссертации, а не просто выпускной квалификационной работой.

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