Ученые опишут жизнь 2000 преподавателей дореволюционных университетов

Томск, , 07:43 — REGNUM Создать базу данных 2000 преподавателей российских дореволюционных университетов планирует группа учёных из Томского госуниверситета (ТГУ), Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета, сообщает 27 ноября пресс-служба томского вуза.

В базе данных будет представлена информация о происхождении, месте получения образования, отрасли науки, значимых открытиях, принадлежности к научной школе и другие данные об учёных. Она станет единственным источником в интернете, где в полном объеме можно будет найти такие сведения.

«Мы говорим о дореволюционной России XVIII—XIX веков, тогда образованным человеком было быть редкость, а профессорами становились единицы, — сообщил доцент ТГУ Михаил Грибовский. — Университетские преподаватели были сравнительно небольшой социальной группой, но уникальной по интеллектуальному потенциалу и роли, которую они играли в социальной жизни России».

Работа учёных ведется в рамках проекта «Коллективная биография преподавателей российских университетов в зеркале социальной истории (вторая половина XVIII в. — начало XX в.)», который стартовал в 2018 году и поддержан Российским научным фондом.

Команда распределила все 12 университетов: ТГУ — Томский, Саратовский, Варшавский и Виленский университеты, МГУ — Московский, Харьковский и Казанский, СПбГУ — Санкт-Петербургский, Дерптский, Новороссийский (Одесский) и Святого Владимира (Киевский) университеты и Пермское отделение Петроградского университета. Исследователи будут работать с Биографическими словарями профессоров, которые издавали дореволюционные университеты, с архивными данными и другими опубликованными источниками.

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