Историки ТюмГУ изучат «культурный код» вузовского преподавателя

Тюмень, , 12:46 — REGNUM Уникальный «культурный код» вузовского преподавателя и ученого планируют изучить историки Тюменского государственного университета (ТюмГУ), получившие грант на реализацию проекта «Университетское сообщество Западной Сибири как основа интеллектуального капитала территории и драйвер социокультурной и экономической модернизации страны в ХIХ-ХХ веках». Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Заведующий кафедрой отечественной истории ТюмГУ Александр Сорокин пояснил, что комплексный анализ опыта организации и развития западно-сибирского университетского сообщества позволит не только охарактеризовать его роль в экономической и социокультурной модернизации страны в целом, но и проследить трансформацию государственной политики по отношению к университетскому сообществу и приоритетным задачам освоения различных ее регионов.

«Историческая реконструкция эволюции научно-педагогического сообщества и профессии вузовского преподавателя с учетом изменений, протекавших в стране, поможет составить комплексное представление о закономерностях перемен, выявить тенденции, оказывающие влияние на современное состояние, и спрогнозировать контуры будущей профессии преподавателя высшей школы», — сказал историк.

Он добавил, что акцент на развитии научно-педагогического сообщества на примере Сибири обусловлен тем, что в силу уникального пути развития региона и повышенной степени самобытности сформировался уникальный «культурный код» вузовского преподавателя и ученого, включающий как специфические черты, так и традиции.

Изучение этого кода, по мнению исследователей, особенно актуально сейчас в условиях новых вызовов, стоящих перед научно-педагогическим сообществом России. Результаты исследования будут иметь фундаментальное значение для воссоздания социальной истории развития науки и образования в Западной Сибири и России, позволят расширить понимание значения и роли университетского сообщества региона в развитии науки, образования и культуры страны.

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