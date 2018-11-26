Племена неандертальцев взаимодействовали друг с другом — ученые

Нальчик, , 12:59 — REGNUM Жившие в Кабардино-Балкарии примерно 70 тысяч лет назад племена неандертальцев взаимодействовали друг с другом и обменивались товарами через торговые цепочки. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила Екатерина Дороничева из АНО «Лаборатория доистории» в Санкт-Петербурге.

«Мы (специалисты) показали, что неандертальцы из разных регионов Кавказа в древности были связаны между собой», — отметила Дороничева, заявление которой обнародовано в статье Journal of Archaeological Sciences: Reports.

Отмечается, что археологи смогли понять это, изучая орудия труда и «клады» из обсидиана, найденные в окрестностях села Заюково.

По химическому и изотопному составу обсидиана можно легко определить происхождение практически каждого куска такого стекла, чем и воспользовались археологи.

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