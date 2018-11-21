В Китае найдены редчайшие бамбуковые пластники эпохи династии Хань

Тайюань , Китай, , 06:20 — REGNUM Археологи обнаружили более 60 предметов старины в древней гробнице в провинции Шаньси на севере Китая, среди которых — бамбуковые пластинки с надписями, относящиеся к временам династии Хань (202 — 220 н.э.), которые в провинции были найдены впервые, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

В Институте культурных реликвий и археологии города Тайюаня, столицы провинции Шаньси отметили, что 29 найденных на месте проведения строительных работ в Тайюане гробниц, относятся помимо времен династии Хань, к эпохе династий Мин и Цин (1368 — 1912 н.э.).

Раскопки проводились в период с июля по декабрь 2017 года. Гробница, относящаяся к временам династии Хань, была полностью перевезена в музей Тайюаня, а также провинциальный археологический институт, институт археологии и культурный реликвий Тайюаня, ряд местных музеев и, наконец, Пекинский университет также взял часть находок себе.

В общей сложности 66 предметов, найденных в гробницах, включат в себя изделия из дерева, покрытые лаком, золотом, бронзой или железом, а также глиняные и нефритовые изделия. Особый интерес представляют из себя бамбуковые дощечки, которые были переданы в Школу археологии и музееведения при Пекинском университете для дальнейшего изучения и хранения.

Считается, что погребенный в гробнице был знатным чиновников, который жил в эпоху ранней западной Хань (206 до н. э — 25 н. э).

Как сообщало ИА REGNUM, в центральном Китае была найдена каменная кирка бронзового века. Ее длина составила 43 см, и, по мнению ученых, она представляет большую научную значимость.

Читайте ранее в этом сюжете: В центральном Китае найдена каменная кирка бронзового века