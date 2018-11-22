В Крыловском центре прошла конференция молодых судостроителей

Санкт-Петербург, , 08:40 — REGNUM Конференция «Молодой кораблестроитель — инженер года — 2018» прошла в Санкт-Петербурге на базе Крыловского государственного научного центра, сообщила пресс-служба организации.

В работе мероприятия приняли участие представители более десяти ведущих научных-исследовательских организаций, проектно-конструкторских бюро и предприятий судостроительной промышленности России, таких как ФГУП НИЦ «Курчатовский институт — ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербургский морской технический университет, ФГАОУ ВО Дальневосточный федеральный университет, ЦНИИ «Электроприбор», АО «ЦКБ МТ «Рубин» и ряда других.

Представленные на конференции доклады были посвящены решениям прикладных задач гидродинамики подводных лодок, разработке систем управления автоматизированной гидроплатформой, повышению эффективности металлургических технологий изготовления элементов для корпусов реакторных установок и методикам моделирования техпроцессов при погрузке крупногабаритного оборудования на строительстве и ремонте морской военной техники.

Конференция завершилась знакомством участников с некоторыми основными объектами экспериментальной базы Крыловского центра, включая глубоководный, ледовый и мореходный бассейны.

Крыловский государственный научный центр — один из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования. Основан в 1894 году, расположен в Санкт-Петербурге.