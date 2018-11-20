Вторник, 20 Ноября 2018 года
23:44:28 МСК

Синоптики рассказали, когда в Россию придет настоящая зима

Наука

Средняя полоса России не останется без снега в новогодние праздники

Синоптики рассказали, когда в Россию придет настоящая зима
Алексей Саврасов. Зима. 1887

Москва, 20 ноября 2018, 22:10 — REGNUM  Зима в средней полосе России начнется практически одновременно с календарными датами первого зимнего месяца, заявил 20 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В последних числах ноября — начале декабря можно ожидать выпадения снега и понижения ночных температур до минус восьми градусов по шкале Цельсия.

Гидрометцентр утверждает, что жителям средней полосы России точно не придется отмечать новогодние праздники без снега.

Кроме того, российские синоптики считают, что в декабре в России будет наблюдаться довольно мягкая зимняя погода, которая сменится ощутимыми морозами в январе следующего года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве к концу недели похолодает до -3 °С

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить