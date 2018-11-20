Синоптики рассказали, когда в Россию придет настоящая зима

Москва, , 22:10 — REGNUM Зима в средней полосе России начнется практически одновременно с календарными датами первого зимнего месяца, заявил 20 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В последних числах ноября — начале декабря можно ожидать выпадения снега и понижения ночных температур до минус восьми градусов по шкале Цельсия.

Гидрометцентр утверждает, что жителям средней полосы России точно не придется отмечать новогодние праздники без снега.

Кроме того, российские синоптики считают, что в декабре в России будет наблюдаться довольно мягкая зимняя погода, которая сменится ощутимыми морозами в январе следующего года.

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