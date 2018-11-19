В Харбине обсудили развитие Ледяного Шелкового пути в Арктике

Харбин, Китай, , 15:44 — REGNUM Делегация Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова приняла участие в работе круглого стола «Варианты и механизмы сотрудничества Китая и России по развитию Ледяного Шелкового пути в Арктике», который прошёл на базе Центра изучения России Харбинского инженерного университета. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба российского вуза.

На семинаре обсуждались перспективы развития Арктической зоны России и возможности участия Китая в развитии Северного морского пути.

Проректор САФУ по международному сотрудничеству Константин Зайков представил доклад о состоянии и перспективах развития научно-образовательного пространства арктической зоны России и рассказал о роли САФУ в развитии системы подготовки кадров и научных исследований для обеспечения развития Арктики.

В свою очередь, заведующая кафедрой экономики и менеджмента Гуманитарного института Северодвинского филиала САФУ Людмила Лапочкина представила коллегам из Китая опыт государственного регулирования в транснациональных технологических цепочках в Арктике.

Отмечается, что в ходе визита состоялась церемония открытия в КНР совместного научно-образовательного центра САФУ и Харбинского инженерного университета — «Центра исследования синей экономики Арктики». Также члены делегации Северного университета посетили Харбинский политехнический университет и один из ведущих аналитических центров КНР — Grandview Institution.

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