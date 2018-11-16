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Учёные создали токопроводящий материал на основе графена

Наука

Получившийся композит имеет лучшие токопроводящие свойства

Вашингтон, 16 ноября 2018, 11:50 — REGNUM  Учёные из США разработали токопроводящий композиционный материал на основе графена. Об этом сообщает издание Nano Werk.

Учёные предложили использовать графен вместо традиционных материалов. Получившийся композит обладает большей жёсткостью, небольшой массой и имеет лучшие токопроводящие свойства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные изучили свойства графена и нашли объяснение, почему внутри него электрические аналоги частиц и античастиц могут уничтожать друг друга.

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Научные исследования
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