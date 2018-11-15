В рацион космонавтов предложили включить тундровые ягоды

Москва, , 11:47 — REGNUM Ученые из Якутии предложили создать в условиях Севера полигон для изучения свойств продуктов, используемых в экстремальных условиях. Проект актуален в контексте подготовки космических перелетов к другим планетам, сообщает 15 ноября издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Специалисты представили в Москве проект организации в Якутии международного испытательного центра материалов, элементов техники и устойчивости живых организмов. Последнее направление, напрямую связанное с работой человека в экстремальных условиях, глава Якутского научного центра (ЯНЦ) Михаил Лебедев назвал самым важным.

По его словам, изучения достойны ресурсы Севера, которые издревле потреблялись коренными народами. Так, тундровые ягоды можно включить в рацион питания космонавтов.

Сегодня ученые ищут способы обеспечить комфортную жизнь для человека в космосе во время многомесячных полетов. В перспективе перелеты станут многолетними, когда люди отправятся осваивать другие планеты.

Регион, где наблюдается от 70 градусов мороза до 50 градусов жары, — готовый полигон для испытания любой продукции, предназначенной для экстремальных условий, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в госкорпорации «Энергия» изучают варианты создания российской орбитальной станции на основе элементов, которые разрабатываются для российского сегмента МКС.

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