Российские учёные нашли способ усилить защиту имплантатов от коррозии

Томск, , 07:29 — REGNUM Материаловеды Томского государственного университета совместно с научно-производственным предприятием «МИЦ» разработали систему защиты поверхности изделий из никелида титана, в частности — имплантатов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Защитный слой формируется в процессе создания пористого сплава без дополнительных покрытий и обработок поверхности. Проведенные нами исследования позволили выявить механизм его формирования и понять, как его улучшить», — сообщил старший научный сотрудник НИИ ММ ТГУ Юрий Ясенчук.

Отмечается, что учёным удалось обнаружить металлокерамические частицы и оксикарбонитридный слой, которые обеспечивают высокую химическую совместимость поверхности и защиту материала от воздействия биологических жидкостей.

В зависимости от целей это открытие позволит создавать имплантаты с различным уровнем биосовместимости. Улучшение антикоррозийных свойств сплавов никелида титана позволит материаловедам вместе с медиками успешно решать задачи костной пластики в различных областях хирургии. Сейчас на средства гранта российского научного фонда учёные разрабатывают методы создания защитных покрытий на имплантатах, полученных при помощи других технологий.

Добавим, пористый никелид титана обладает эффектом памяти формы и сверхэластичности и по своим биомеханическим свойствам близок к костным тканям человека. Благодаря губчатой морфологии он применяется для замещения дефектов кости при различных заболеваниях. Биомеханическая совместимость позволяет ему легко интегрироваться в костные ткани живого организма и функционировать в нем длительное время.

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